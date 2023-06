Napoli, ecco Garcia: “Il mio sogno è vincere trofei. De Laurentiis? Stesse ambizioni”

Garcia prosegue: "Non ho paura di niente. A me interessano i giocatori: questa vittoria del campionato deve dare fiducia a ognuno di loro, ma quando inizierà la nuova stagione ripartirà tutto da zero. Senza sforzi, sudore e il collettivo non si può arrivare a grandi traguardi. I giocatori devono dimenticare quello che hanno fatto, la fiducia serve per restare umili. Ci sarà tanto lavoro, a me è piaciuto vedere una squadra, non solo singoli di qualità. Una squadra che giocava bene e difendeva insieme. La rosa è ampia, c'è anche una panchina per risolvere le partite. Ciò che mi ha rassicurato è l'ambizione del presidente - afferma il nuovo allenatore del Napoli- Se lui è ambizioso, vuol dire che mi darà una squadra di qualità e con questa potremo continuare a divertire i tifosi. Le mie squadre attaccano, fanno gol e fanno di tutto per gestire la gara. Datemi il tempo di conoscere i giocatori e lavorare con loro. Quando inizieremo, lo faremo a bomba ma dovremo arrivare in fondo".