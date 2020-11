Napoli, diffuso l’esito degli esami strumentali di Osimhen: intervento scongiurato

Buone notizie per gli azzurri.

Può tirare un sospiro di sollievo il Napoli di Gattuso, in apprensione per le condizioni di Victor Osimhen, infortunatosi durante gli impegni della Nazionale nigeriana. L’attaccante, che questo pomeriggio è atterrato a Roma, è stato trasportato a Villa Stuart per sottoporsi agli accertamenti alla spalla destra. Dopo il doppio tampone al quale è stato sottoposto, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il giocatori hanno confermato la lussazione alla spalla. Scongiurata dunque l’ipotesi intervento, che avrebbe tenuto ai box il giocatore per un periodo lungo. Osimhen, già rientrato a Napoli, salterà la sfida contro il Milan e con ogni probabilità anche il match di Europa League contro il Rijeka in programma giovedì 26 novembre.

“Victor Osimhen si è sottoposto, presso la clinica di Villa Stuart di Roma, agli accertamenti strumentali e alla valutazione clinica che hanno evidenziato esiti di lussazione anteriore alla spalla destra. Il giocatore ha già cominciato la fisioterapia e verrà valutato quotidianamente”.

