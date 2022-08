Napoli, Di Lorenzo: “Noi forti, vogliamo dimostrarlo. Tifosi si fidino, li stupiremo”

Con la sessione estiva di mercato ancora in corso e con una nuova stagione ormai alle porte, Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, ha parlato nel corso di un'intervista concessa a 'Il Roma' affrontando i temi più caldi in casa azzurra.

"Noi ci siamo. Vogliamo regalare tante gioie alla nostra gente. All’inizio si respirava un po’ di dispiacere per le partenze importanti. Ma come ho già detto c’è un gruppo che ha voglia di fare bene. Si devono fidare di noi. Ci siamo. Sarà il campo a determinare il nostro percorso. Siamo forti e vogliamo dimostrarlo. Assicuro a tutti che è uno stimolo in più per noi per smentire queste famose griglie. Ricordo che l’anno scorso il Milan non veniva molto considerato e alla fine il campo lo ha decretato Campione d'Italia".