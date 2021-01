Napoli, Cagni senza filtri: “De Laurentiis scredita Gattuso, non puoi vincere se non hai leader in campo”

Ospite della puntata odierna del format “Maracanà”, in onda su “TMW Radio”, l’ex allenatore di Sampdoria, Empoli e Brescia, Gigi Cagni, ha commentato i temi del momento sul campionato di Serie A, concentrando la propria attenzione sul match di Coppa Italia, tra poco in programma al “Gewiss Stadium” di Bergamo, tra Atalanta e Lazio. Il tecnico ha anche dato la propria opinione a riguardo, sul momento poco felice che sta vivendo il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, sulla panchina partenopea. Di seguito le dichiarazioni del mister.

GATTUSO-DE LAURENTIIS, NAPOLI IN ATTESA – “Non capisco De Laurentiis. Se vuoi screditare il tecnico, fai quello che stai facendo. In un anno solare ha fatto molto bene, poi ci sono alti e bassi. Ma non puoi pretendere di più da una squadre che non hai leader. Non puoi vincere con una squadra senza leader in campo. Può andare qualsiasi allenatore ma i risultati sarebbero gli stessi”.

ATALANTA-LAZIO, PIU’ NERAZZURRO CHE BIANCOCELESTE – “Sono due squadre molto forti, è una balle partita con allenatori preparati. Se l’Atalanta è al meglio, diventa un problema, non solo per la Lazio. I biancocelesti da dopo la pandemia hanno perso la continuità nei 90 minuti”.

INZAGHI-GASPERINI, LA SCELTA PER UNA BIG – “Inzaghi, perché Gasperini ormai è questo e sa cosa può fare con una grande. Un certo tipo di lavoro è impossibile in alcuni ambienti. Nelle grandi squadre devi essere più gestore. Alla Juventus avrei preso Inzaghi al posto di Sarri, era più pronto, perché ha vissuto certe dinamiche. Ed è uno che sa leggere bene le partite”.