Napoli, Boniek: “Milik sta bene al Marsiglia, ecco cosa mi ha detto. Zielinski? Tra i top nel suo ruolo”

Così Zibì Boniek, ex fuoriclasse polacco di Roma e Juventus intervenuto in merito ad alcuni temi legati al Napoli e ad alcuni giocatori appartenenti alla nazionale biancorossa. A partire da Robert Lewandowski, la Polonia ha in questi anni costruito solide basi per il campionato europeo itinerante che si disputerà a partire dal prossimo mese di giugno, contribuendo nella crescita calcistica di alcuni talenti molto interessanti. Arek Milik e Piotr Zielinski sono certamente tra questi, entrambi scoperti e maturati con la maglia del club partenopeo. Ecco le sue parole proprio in merito ai momenti che i due polacchi stanno passando, il primo con la casacca del Marsiglia e il secondo sempre con quella azzurra: “Zielinski è fortissimo. Se avesse un po’ più di cattiveria dentro sarebbe un fuoriclasse enorme. È una persona positiva, educato, bravo. È pronto per qualsiasi squadra, ma il Napoli può diventare un top club anche grazie a lui. So che Milik è soddisfatto del Marsiglia, ma io , se giocassi in Italia, ci penserei molto prima di andar via da quel campionato. Peccato sia finita così. Senza togliere nulla a Marsiglia ma io non avrei lasciato mai Napoli. Però mi ha detto che è felice li quindi va bene”.

Boniek ha poi chiosato parlando dell’eliminazione dalla Champions League della Juventus, uscita agli ottavi di finale della competizione a causa della regola dei gol in trasferta:“Oggi non ha valore il gol che vale doppio in trasferta. Prima era più difficile segnare fuori casa, oggi non è cosi. E’ una proposta che ho fatto anni fa, non dopo l’eliminazione della Juve col Porto. Non họ alcun interesse a difenderli ma era giusto andassero ai rigori”.

