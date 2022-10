Napoli-Bologna 3-2, Lozano e Osimhen firmano il successo di Spalletti. Azzurri primi

Il Bologna di Thiago Motta ha offerto una prestazione al di sopra delle aspettative che non ha reso vita facile a Spalletti, costretta ad inseguire al 41' con il gol di Zirkee. La risposta al tramonto del primo tempo è arrivata con la firma di Juan Jesus, con il primo gol stagionale dell'ex Inter e Roma. Rimonta completata al 49' con la rete di Lozano, terzo gol nelle ultime tre partite per l'attaccante messicano. Una papera di Meret ha rimesso in partita il Bologna, con un tiro da fuori area di Barrow che ha sorpreso l'ex portiere della SPAL. Nuovamente in vantaggio gli azzurri al 69' con il gol di Osimhen.