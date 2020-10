Napoli, Bakayoko: “Qui grazie a Gattuso. Atalanta? Sono pronto a scendere in campo”

“Non gioco una partita da tanto tempo ma mi sento bene e mi sto inserendo in fretta, se Gattuso vorrà sono già pronto a dare il mio contributo contro l’Atalanta”.

Sono le parole di Tiemoué Bakayoko che, durante un’intervista concessa ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”, non ha nascosto il suo desiderio di tornare in campo. Il francese, infatti, è fermo ai box dalla sfida tra Monaco e Nizza andata in scena lo scorso 7 marzo.

“Mi sto allenando bene – ha sottolineato – so quello che Gattuso vuole da me e lo ringrazio per avermi voluto per una grande squadra come il Napoli. Il centrocampo a tre o a due per me è uguale, sono pronto a dare la mia disponibilità al modulo che il, tecnico sceglie. Al momento non possiamo pensare a vincere il campionato, abbiamo una buona squadra e dobbiamo lottare per vincere ogni partita, poi vedremo in che posizione finiamo. Ora concentriamoci sull’Atalanta che è una squadra veloce, che gioca molto bene”.