Morte Mihajlovic, Vieri: “Difficile trovare le parole. Riposa in pace guerriero”

La prematura morte di Sinisa Mihajlovic ha gettato nello sconforto numerosi personaggi del mondo del calcio: tra questi anche l ex attaccante Cristian Vieri, suo ex compagno di squadra alla Lazio nella stagione 1998-1999. L'ex centroavanti della nazionale azzurra attraverso il suo profilo Instagram di riferimenti ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa dell' ex calciatore e tecnico. Di seguito il post pubblicato dall'ex Juventus, Atletico Madrid e Inter, tra le altre.