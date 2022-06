Monza, ufficializzato l’arrivo in prestito di Cragno dal Cagliari

Il Monza si assicura il portiere per la Serie A: arriva Cragno dal Cagliari

Il Monza si è aggiudicato le prestazioni sportive di Alessio Cragno per la prossima stagione in Serie A. Il portiere è arrivato dal Cagliari con la formula del prestito, con i sardi che dunque perdono un tassello importante del proprio schieramento in vista del prossimo campionato di Serie B. Questo il comunicato della società lombarda: