Monza-Torino, le probabili formazioni: Juric senza Rodriguez, Colombo dal 1′

La sfida tra Monza e Torino è in programma alle ore 20:45 all'U-Power Stadium: le scelte di Raffaele Palladino e Ivan Juric.

E' tutto pronto per la gara che chiuderà il sabato della dodicesima giornata del campionato di Serie A, prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. Alle ore 20:45, all'U-Power Stadium, il Monza ospiterà il Torino di Ivan Juric che, superato il periodo di crisi, vanno a caccia della terza vittoria di fila in campionato dopo i successi contro Lecce e Sassuolo, intervallato dal ko in Coppa Italia contro il Frosinone. Reduci dai tre punti ottenuti lo scorso weekend sul campo del Verona, i padroni di casa puntano all'intera posta in palio con l'obiettivo Europa.

Occupa il nono posto in classifica il Monza a quota sedici punti, frutto di quattro vittorie, quattro pareggi e tre ko, con dodici gol all'attivo e dieci reti subite. Sono quindici, invece, i punti conquistati fin qui dai granata, frutto di quattro successi, tre pareggi e quattro sconfitte. Nove le reti siglate in undici partite, tredici i gol incassati. Una gara sulla carta piuttosto equilibrata: la squadra di Raffaele Palladino, infatti, in casa è di fatto imbattibile, non avendo mai rimediato una sconfitta fra le mura amiche. Mentre il Toro è la formazione che dal mese di marzo ha vinto più trasferte in Serie A, dietro solo all'Inter.

Al cospetto della compagine allenata dallo stesso Palladino, Juric non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, nel dettaglio, Djidji, Schuurs, Ricci e Soppy. Difficile anche il recupero in extremis di Rodriguez a causa di una sofferenza al bicipite femorale destro. Il tecnico del Monza, invece, dovrà fare a meno di Izzo e Caprari, oltre allo squalificato Papu Gomez. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-4-2-1 e sul 3-4-1-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI — MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio/Carboni, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Colombo. Allenatore: Palladino.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Zima; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda/Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. Allenatore: Juric.

DOVE VEDERE MONZA-TORINO IN TV — La sfida Monza-Torino sarà trasmessa in diretta streaming da Sky Sport e Dazn, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.