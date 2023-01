Monza-Sassuolo, Caprari risponde a Ferrari: 1-1 il finale, la classifica aggiornata

Termina in pareggio la sfida del "U-Power Stadium" tra Monza e Sassuolo , al vantaggio neroverde di Ferrari risponde la rete di Caprari nel secondo tempo. I padroni di casa inanellano il quarto risultato utile di fila, gli emiliani tornano a fare punti dopo quattro sconfitte di fila.

Dopo tredici minuti il Sassuolo è già in vantaggio con la rete di Ferrari. Sugli sviluppi di calcio d'angolo battuto da Traorè, il difensore neroverde svetta più in alto di tutti e infila Di Gregorio. Monza che fatica a rendersi pericoloso durante l'arco del primo tempo, nel finale il Sassuolo sfiora nuovamente con Obiang, la sua conclusione si stampa sulla traversa. L'unica occasione per i padroni di casa è al minuto 43' con Carlos Augusto, il suo tiro sibila sopra la traversa di Pegolo.