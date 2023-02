Monza-Sampdoria, probabili formazioni: dubbio Petagna per Palladino, out Sabiri

Probabili formazioni di Monza-Sampdoria, 21a giornata di Serie A

Il secondo posticipo del lunedì di Serie A vedrà di fronte Monza e Sampdoria all'U-Power Stadium, match valido per la 21a giornata di Serie A e in programma alle 20:45. Filotto di cinque risultati utili consecutivi per il Monza, in cui spicca la vittoria con la Juventus. Periodo nero per la Sampdoria, cinque sconfitte in altrettante gare per i blucerchiati, invischiati ancora in piena zona rossa.

Stagione da incorniciare finora per il Monza, che dall'arrivo di Raffaele Palladino ha cambiato completamente marcia. Venticinque punti raccolti dai brianzoli in venti gare, undicesimo posto, miglior rendimento tra le neopromosse. Tutti a disposizione per il tecnico biancorosso, ad eccezione dello squalificato Sensi. Undici praticamente deciso per Palladino, unico dubbio è la presenza dal primo minuto di Petagna, che si gioca la maglia con Machin per completare il tridente offensivo formato da Mota e Caprari. Non si tocca la cerniera di centrocampo con capitan Pessina, Rovella e Ciurria.

Dopo la prima parte di campionato, la Sampdoria fa ancora grande fatica ad imporre il suo gioco e conquistare punti. Solo otto gol realizzati finora dai blucerchiati, peggior attacco del campionato. Il cambio di guida tecnica in corso, con l'avvento di Dejan Stankovic al posto dell'esonerato Marco Giampaolo, non ha sortito gli effetti sperati. Alla trasferta di Monza non prenderanno parte Sabiri, Pussetto, De Luca e Conti, tutti out per infortunio. Probabili esordio per i nuovi acquisti Gunter e Cuisance, entrambi però in ballottaggio rispettivamente con Colley e Rincon. Certi del posto nel terzetto offensivo Gabbiadini, Djuricic e Lammers, a centrocampo chance da titolare per Leris e Winks.

Di seguito le probabili formazioni complete:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Mota, Caprari; Petagna. All: R. Palladino

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Gunter/Colley, Nuytinck; Amione, Leris, Winks, Cuisance/Rincon, Augello; Djuricic, Gabbiadini; Lammers. All: D. Stankovic