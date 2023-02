Monza-Sampdoria 2-2: Gabbiadini illude Stankovic. Pessina al 99′ firma il pareggio

Esce con l'amaro in bocca dall'U-Power Stadium di Monza la Sampdoria che accarezza la vittoria ma viene beffata da un rigore segnato al 99' da Pessina. Finisce 2-2 una gara molto combattuta. Nel primo tempo Samp in vantaggio con un diagonale di Gabbiadini. Petagna fa 1-1 dopo una bella girata su assist di Carlos Augusto. Nella ripresa ancora Gabbiadini segna per i blucerchiati prima della beffa finale. Samp a 10 a -8 dalla salvezza, occupata attualmente dallo Spezia di Luca Gotti.