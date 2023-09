Monza, Palladino: “Papu Gomez colpo del condor Galliani. Non l’ho sentito perché…”

La bomba di calciomercato delle ultime ore non è passata inosservata dalla redazione di Dazn che, al termine del match pareggiato dal Monza contro il Bologna, ne ha approfittato per chiedere allo stesso tecnico brianzolo, Raffaele Palladino, maggiori informazioni sull'acquisto a parametro zero di Alejandro Gomez. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Sì, Papu lo seguivamo da tanto tempo. È stato il colpo del condor inaspettato. Ci darà una grande mano, è forte, di grande esperienza. Lo conosco personalmente e ci auguriamo presto ci darà una grande mano. Non l'ho ancora sentito perché ero impegnato a preparare la partita, ma ero in contatto continuo con Galliani che mi aggiornava sulla trattativa. Abbiamo un ottimo rapporto, so che viene con grande entusiasmo e voglia di mettersi in discussione. Lo aspettiamo".