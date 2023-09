Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, sarebbe ad un passo l'arrivo in Brianza di Alejandro Gomez. Questo venerdì è previsto l'approdo in città, con un contratto che scadrà il prossimo giugno. Il Papu, fresco di separazione con il Siviglia, campione del mondo con l'Argentina in Qatar, in Italia è pronto a dire ancora la sua.