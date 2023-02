Monza-Milan 0-1: Pioli espugna U-Power Stadium, la decide Messias nel primo tempo

La gestione delle risorse tecniche, la versatilità strategica, la lettura della gara in corsa. La settimana appena trascorsa è probabilmente fedele sintesi della qualità del lavoro di Stefano Pioli. Conferire solidità ed equilibrio difensivo. Evidenziare le criticità in fase propositiva, suggerendo i giusti correttivi in sede di scelte tecnico-tattiche. Rilanciare giocatori, demotivati ed ai margini. Inserire gli innesti della finestra estiva di mercato trovando inedite armonie e coralità nei temi offensivi. Gestire al meglio energie e psiche del gruppo, offrendo a tutti la possibilità di dare il proprio contributo e sentirsi compartecipi del progetto. Questi gli innegabili meriti del tecnico ex Fiorentina ed Inter. Il Milan è certamente una squadra più in salute rispetto allo scorso mese, in cui sono arrivate le brutte sconfitte nei due derby, più quelle contro Torino, Sassuolo e Lazio.