Monza, Galliani: “Noi tra le prime 10, puntiamo lato sinistro della classifica”

Le parole dell'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, sugli obiettivi in vista della prossima stagione

Dopo aver conquistato una promozione storica in Serie A, vincendo i playoff del campionato cadetto, Adriano Galliani fissa gli obiettivi per la prossima stagione. L'amministratore delegato del Monza , durante una lunga intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport', tocca svariati temi caldi relativi al club brianzolo non nascondendo sogni e ambizioni.

"Punto a far parte stabilmente del lato sinistro della classifica, ci si riesce soltanto attraverso una crescita complessiva. Penso ad Atalanta, Sassuolo, Verona. A settembre il Monza avrà speso 20 milioni per migliorare l’impiantistica, le strutture, ovviamente partendo dal 2018. Due sono gli step per lo stadio: il primo, l’apertura della tribuna est, che avverrà in agosto per l’esordio in coppa Italia, e porterà la capienza a 16mila posti. Il secondo la stagione seguente: ispirandoci al modello Dacia Arena di Udine, vogliamo arrivare a 25mila anche attraverso la copertura a C delle due curve e della tribuna est. Monzello, che presto si chiamerà Centro Luigi Berlusconi, in onore del padre del presidente, ha 7 campi e ospita tutte e 15 le nostre squadre".