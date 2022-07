Monza, Galliani: “Mai pensato a Belotti. Blitz per Icardi? Parigi…”

"Il decimo posto non è né un obiettivo minimo né un obiettivo massimo, è un obiettivo che è giusto darsi. Io sono cresciuto nelle aziende e le aziende devono darsi degli obiettivi, è una cosa normale. Penso che l'obiettivo sia il decimo posto. Poi non lo so se arriveremo un po' più su o un po' più giù. A me piace molto dare obiettivi, nonostante dicono che porti sfortuna. Secondo me no. Lo scorso anno ho avuto il coraggio di dire che avevamo un solo obiettivo: andare in Serie A. E ci siamo riusciti. Ieri sera era tutti più sereni e tranquilli, hanno capito cosa devono fare. Quello è l'obiettivo aziendale, poi non so quale sarà la classifica in un campionato così strano: non era mai successo di giocare 15 partite e stare poi due mesi fermi, si dovrà fare un'altra preparazione. Non so se sarà un bene o un male. E' un campionato difficile da interpretare".