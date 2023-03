Monza-Empoli 2-1, Palladino torna a vincere: goal Ciurria e Izzo, non basta Satriano

L' Empoli trova la rete del vantaggio al decimo minuto con Satriano , il direttore di gara però annulla per fuorigioco, con l'ausilio del VAR. Al 20' è il Monza a portarsi avanti con Ciurria , liberato in area di rigore dall'assist di Petagna. Dopo un nuovo consulto con il VAR, l'arbitro Feliciani conferma la rete. Nel finale di primo tempo lo stesso Ciurria rischia il raddoppio, gran tiro dalla distanza che testa i riflessi di Perisan , bravo a respingere.

Nella ripresa l'Empoli entra meglio in campo. Al minuto 52 Marin pesca bene Satriano in area di rigore, l'ex Inter insacca di testa e non lascia scampo a Di Gregorio. Dopo una manciata di minuti di equilibrio, il Monza torna nuovamente in vantaggio con la rete di Armando Izzo. Il difensore ex Torino colpisce bene di testa sul corner battuto da Caprari. Tanti cambi nell'ultima parte di secondo tempo, da entrambe le parti. Al 78' grande occasione per l'Empoli con Akpa Akpro, che conclude da fuori area trovando la splendida risposta di Di Gregorio. Al termine dei sei minuti di recupero, il direttore di gara sancisce la fine del match.