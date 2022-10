Monza-Bologna, nessun rinvio: la gara di Serie A si disputerà regolarmente lunedì

Il Monza di Adriano Galliani aveva chiesto alla Serie A un rinvio della propria gara contro il Bologna in programma il prossimo lunedì 31 ottobre alle 20.45, visto lo shock subìto dal calciatore biancorosso Pablo Marì, aggredito nel centro commerciale di Assago, ed ovviamente tutta la compagine lombarda.

Le difficoltà del rinvio del match, come riporta Tuttomercatoweb, erano legate soprattutto alla ricerca di una data alternativa: la prima utile sarebbe stata quella del 9 febbraio 2023, a ridosso quindi del match di ritorno in calendario il 12 febbraio 2023. Soluzione scartata da entrambi i club. Un'ulteriore opzione sarebbe stata quella di posticipare il match di un paio di giorni, con la "palla" che è passata al Monza che non è stato soddisfatto dello spostamento.