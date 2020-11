Milan-Verona, Pioli: “Rammaricati, possiamo alzare il livello. Bennacer? Assolutamente soddisfatto”

“Peccato non aver vinto la partita, lo spirito c’è. Secondo me anche nel primo tempo il Milan ha giocato bene, e abbiamo creato anche nel primo tempo. Poi nell’intervallo abbiamo cercato di cambiare passo”.

E’ questa l’analisi del tecnico rossonero Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa a margine del pareggio maturato questa sera a “San Siro” contro il Verona di Ivan Juric che permette ai rossoneri di rimanere a +2 in vetta.

“Bennacer? Ha fatto una partita fantastica, centrocampista di grande livello e offre sia qualità che quantità, Di Ismael sono assolutamente soddisfatto, ha fatto una grande partita. Mi aspetto che dopo la sosta stiano bene al rientro, poi dopo abbiamo 7 gare di campionato e 3 di Europa League in un mese di tempo. Siamo cresciuti tanto, siamo squadra vera. Magari non vinciamo ma diamo tutto in campo. C’è grande rammarico ma questa partita dà consapevolezza del nostro livello e possiamo alzarlo ancora di più. La competitività è tanta in serie A”.