Milan-Torino, Pioli: “Derby? Ecco cosa non ha funzionato. Leao ha perso un po’ di…”

"Ci mancano due cose ora come ora: una costruzione dal basso migliore per superare la prima pressione e una fase difensiva più solida. Nel derby non ci è riuscita la pressione forte sul portatore avversario e le cose non hanno funzionato quando loro ci hanno pressato. Il cambio del sistema di gioco comunque non è rinnegare il nostro percorso. E giocando diversamente non ci sono giocatori che possono 'pagare' in questo senso. Non ci sono moduli vincenti ma principi di gioco, che sappiamo possono funzionare meglio di come sta andando. Ad ogni modo sono soddisfatto dell'impegno a Milanello, per tornare a essere il Milan che conosciamo penso all'atteggiamento e all'impegno che vedo negli allenamenti. Siamo consapevoli di essere partiti per rivincere campionato e che non ci riusciremo, da domani comincia un altro campionato, ovvero è arrivare fra le prime quattro. E la stagione non finisce domani, ai miei giocatori dev'essere ben chiaro".