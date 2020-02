Milan-Torino, Ibrahimovic sfida Belotti: le formazioni ufficiali

Tutto pronto per Milan–Torino.

Una gara importantissima per entrambe le compagini: i rossoneri sono in cerca del riscatto in campionato dopo la sconfitta nel derby contro l’Inter, mentre dall’altro lato la compagine granata del neo tecnico Longo, reduce da cinque sconfitte consecutive, ha bisogno di punti per rimettersi in carreggiata e superare un periodo da incubo.

Di seguito le formazioni ufficiali del posticipo della ventiquattresima giornata di serie A:

Milan – (4-4-1-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Castillejo, Kessiè, Bennacer, Rebic, Paquetà, Ibrahimovic. All. Pioli

Torino – (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Edera, Belotti. All. Longo