Milan, stiramento per Theo Hernandez: salta l’Empoli, Calabria…

Sono state rese note le condizioni di Theo Hernandez e Calabria del Milan. Il terzino francese, in mattinata si è sottoposto a degli esami strumentali , che hanno evidenziato uno s tiramento all’adduttore destro. Il calciatore, che sarà rivalutato tra sette giorni, salterà sicuramente la partita con l’Empoli.

L'obiettivo del Milan è quello di riavere Theo Hernandez a disposizione per il big-match del girone di Champions League, che vedrà i rossoneri affrontare il Chelsea il 5 ottobre a Stamford Bridge, e per la successiva sfida di San Siro contro la Juventus di sabato 8.

Sollievo, invece, per Calabria, che era stato sostituito durante la sfida con il Napoli per un problema al flessore. I controlli effettuati hanno escluso lesioni muscolari. Motivo per il quale, il calciatore, dovrebbe tornare a disposizione quando si tornerà a giocare.