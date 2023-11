Milan, Sorrentino: “Pioli persona vera. Ogni stagione ha alti e bassi. Su Maignan…”

Stefano Sorrentino è esploso calcisticamente in Serie A con il Chievo di mister Stefano Pioli. Il portiere ex Palermo tra le altre è stato intervistato ai microfoni di MilanNews.it sottolineando il valore del tecnico rossonero in un momento complicato per il "Diavolo" che in campionato ha decisamente perso terreno nelle ultime giornate. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Non tutte le stagioni sono uguali. Ci sono momenti di alti e bassi per tutti. In questo momento è stata la volta del Milan, ma ci sono tutte le carte in regola per rilanciarsi. L’organico è competitivo. Sapete qual è il bello di mister Pioli? Oltre a essere un allenatore preparatissimo, è una persona vera, genuina. Lui è esattamente come appare nelle interviste, come lo vedete voi. Quando è contento per una vittoria, lo fa trasparire. Esattamente come quando non è soddisfatto per una brutta prestazione o per una sconfitta. Il calcio italiano necessiterebbe di più personalità vere come lui”.