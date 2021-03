Milan, senti Albertini: “Tonali? Troppo timido. Può diventare giocatore importante, ma tiri fuori la personalità”

Parola a Demetrio Albertini.

Si fa in salita la strada per il Milan, dopo un avvio di stagione esaltante che aveva permesso ai rossoneri di rimanere in vetta alla classifica per svariate settimane. Il 2021 infatti non è cominciato sotto i migliori auspici per il “Diavolo”, che sempre meno frequentemente è riuscito a imporsi sulle altre squadre, fino a subire il sorpasso in vetta dall’Inter un mese fa. Oggi i nerazzurri distano ben 9 lunghezze e l’obiettivo scudetto, che fino a pochi mesi fa sembrava ad un soffio, appare ormai sempre più distante. Ad analizzare il momento poco brillante vissuto dal Milan, reduce dal ko maturato contro il Napoli, è l’ex centrocampista rossonero Demetrio Albertini, intervenuto ai microfoni de “la Gazzetta dello Sport” per analizzare la stagione dei meneghini.

“Il Milan deve puntare al massimo obiettivo, cioè allo scudetto. E’ assolutamente normale che in un campionato ci siano momenti così, ma le squadre forti sono quelle che sanno gestire i momenti negativi. I gruppi veri si costruiscono nelle difficoltà”.

Infine, due battute su Tonali: “Lo vedo troppo timido. Credo possa diventare un giocatore importante nella storia del club e glielo auguro. Ha un talento super ed è giovanissimo: deve solo avere più personalità”.