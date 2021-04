Milan-Sassuolo, Consigli: “Nostra vittoria a “San Siro” il bello del calcio. Classifica? Alimentiamo le nostre ambizioni”

Il Sassuolo espugna “San Siro”.

Successo del Sassuolo nell’anticipo della 32^ giornata di Serie A, grazie alla doppietta di Raspadori, che regala tre preziosi punti in chiave Europa. Un risultato importante analizzato al triplice fischio dal portiere Andrea Consigli intervenuto ai microfoni di Sky Sport al triplice fischio.

“Sicuramente questo momento è bello, siamo venuti a giocare a viso aperto contro una squadra forte e ci siamo meritati la vittoria. Il mister con noi è un libro aperto, ci dice sempre il suo pensiero. Sappiamo sempre quello che pensa e il significato delle sue parole è bello, oggi una squadra piccola ha battuto il Milan a San Siro e questo è il bello del calcio. Spero si appianino sempre più le differenze tra le big e le piccole, perché più il calcio è equilibrato e più è bello. Quarto posto? Spero che la squadra con più benzina sia il Sassuolo e quella con meno la Roma per andarli a prendere. Poi quello che accade più avanti in classifica non ci interessa… Noi speriamo di poter alimentare il nostro sogno”.

Sulla doppietta di Raspadori: “E’ un ragazzo d’oro e serio. Se lo merita, è cresciuto qui e tutto quello che sta ottenendo se lo sta meritando”.