Milan-Salernitana 1-1, a Giroud risponde Dia: super Ochoa, solo pari per Pioli

Dopo un inizio equilibrato e un tiro in porta per parte, al minuto 23' il Milan sfiora il vantaggio con Leao . Il portoghese da dentro l'area colpisce troppo forte e la sfera si spegne a lato. Occasione simile alla mezz'ora nuovamente per i rossoneri, stavolta con Giroud , ancora una volta palla fuori di poco. Tre minuti più tardi si vede anche la Salernitana con Kastanos , il tiro del greco impegna Maignan che respinge in angolo. Nell'unico minuto di recupero la compagine di Pioli trova il vantaggio con il numero 9. Calcio d'angolo preciso di Bennacer per la testa di Giroud che batte Ochoa .

Al quarto d'ora della ripresa la Salernitana trova il pareggio con Dia. Imbeccato da Bradaric, l'attaccante granata non sbaglia da dentro l'area. Cinque cambi e tante interruzioni nei successivi dieci minuti. Al minuto 70' lungo consulto VAR per l'arbitro LaPenna, che prima convalida un calcio di rigore e poi annulla con l'ausilio della tecnologia. Subito pericoloso il nuovo entrato Origi. L'attaccante rossonero arriva velocissimo in area e prova a piazzare il pallone di testa sulla sinistra, Guillermo Ochoa mostra tutta la sua prontezza e para bene. Al minuto 82 Maignan risponde al collega messicano. Piatek conclude in maniera precisa in porta da fuori, il portiere ex Lille non si fa sorprendere e respinge alla grande. Nel finale Milan vicino al vantaggio con Florenzi. L'ex Roma è il primo ad arrivare su un pallone vagante all'interno dell'area e rapidamente lascia partire il tiro verso la destra. Un difensore granata salva miracolosamente sulla linea. L'ultima grande occasione è ancora di marca rossonera con il nuovo entrato Ibrahimovic. Solito intervento del messicano della Salernitana che evita la sconfitta ai suoi.