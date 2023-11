Milan, Sacchi: “Acquistati troppi stranieri. C’è bisogno di tempo per capire lingua”

Momento difficile per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri vengono da tre turni di campionato dove non sono riusciti a trovare la vittoria collezionando solamente un punto frutto di un pareggio e due sconfitte. Anche in Champions League la situazione è critica. Il diavolo, nel proprio raggruppamento, si trova ultimo con soli due punti conquistati. Domani sfida fondamentale contro il Paris-Saint-Germain a San Siro per alimentare la possibile qualificazione alle fasi ad eliminazione diretta. Del club ha parlato l'ex tecnico Arrigo Sacchi che ha criticato aspramente il calciomercato della squadra di Milano. Di seguito le dichiarazioni ufficiali rilasciate a La Gazzetta dello Sport, :