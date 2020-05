Milan, Rangnick conferma i contatti: “Cercato dai rossoneri. Futuro in Italia? Rispondo così”

Ralf Rangnick si sbilancia.

I rossoneri sono tornati ad allenarsi a Milanello – nel rispetto delle norme di distanziamento sociali previste – compiendo un passo importante verso il ritorno alla normalità. Nonostante resti in bilico il futuro dei campionati, il Diavolo è già pronto a guardare al futuro. In particolare, a fare discutere l’ambiente meneghino, sono le voci relative ad un possibile approdo in rossonero di Ralf Rangnick: visto, secondo alcuni rumors, tra i nomi in pole per la panchina. Un argomento su cui lo stesso tecnico ha voluto fare chiarezza ai microfoni di “Bild”.

“Hanno chiesto se ci fosse la possibilità di collaborare. Di conseguenza ho informato la Red Bull e successivamente ci sono stati colloqui con il mio procuratore. Non posso escludere del tutto che andrò lì. Al momento però il club e il campionato hanno altri problemi. Non sono uno che ha difficoltà a immaginare che le cose possano funzionare. Certo, l’avventura mi piace, ma non deve essere una missione suicida. Senza voler essere presuntuoso, ma la cerchia dei club che mi possono interessare è abbastanza ristretta”.