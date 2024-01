Empoli-Milan, Pioli: “Parola d’ordine vincere. Concentrati solo sulla gara di domani”

Giornata di vigilia per il Milan che, nella giornata di domani, affronterà l'Empoli nella sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A in programma domani alle 12:30 al "Castellani".. Un impegno presentato in conferenza stampa dal tecnico rossonero Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti.