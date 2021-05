Milan, Pioli: “Le accuse per i tanti rigori? Non mi toccano. A Rizzoli dò un consiglio…”

“Le accuse per i tanti rigori concessi al Milan non mi toccano, anzi, ne avremmo meritati di più. Il VAR deve tornare alle origini, intervento in caso di errore evidente dell’arbitro”.

Così il tecnico del Milan Stefano Pioli. L’allenatore, intervistato ai microfoni de “La Repubblica” si è soffermato sulle polemiche arbitrali e sul VAR. Argomento, quest’ultimo, che durante la stagione ha in più occasioni creato diverse polemiche legate alle sue modalità di utilizzo in Serie A.

“E poi basta fidarsi del fermo immagine: sullo slancio, un contatto in foto lo vedi sempre, ma il calcio non è mica statico. Mi permetto di dare un consiglio al designatore Rizzoli: coppie fisse arbitro-VAR, che si alternino nei due ruoli per affinare uno stesso modo di arbitrare. Oggi cambiano di continuo, spesso si nota scarsa simbiosi”.