Milan, Pioli in silenzio stampa dopo la vittoria con la Fiorentina: lutto familiare

L'ex allenatore del Palermo e dell'Inter, tra le altre, ha abbandonato l'impianto poco dopo il triplice fischio a causa di un lutto familiare che l'ha coinvolto, non precisato, partendo in direzione Parma, sua città natale. Visto il silenzio stampa, a rilasciare le dichiarazioni per i rossoneri è stato presente il responsabile dell'area tecnica Paolo Maldini. Il club di Via Turati si stringe attorno al proprio allenatore.