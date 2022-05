Milan, Pioli: “Giorno più bello della mia vita sportiva. Ibrahimovic resta? Lui…”

Pioli si gode il diciannovesimo scudetto del Milan dopo lo 0-3 del Mapei Stadium. I rossoneri sono campioni d'Italia

"Questo è il giorno più bello della mia vita sportiva, abbiamo fatto qualcosa di eccezionale. Abbiamo lavorato tutti al meglio, il club, i dirigenti che ci hanno sempre sostenuti. Ibrahimovic? Intanto dico che è determinante. Ha portato mentalità, consapevolezza, professionalità incredibile. Ho parlato con Zlatan prima di domenica, perché ci è rimasto male a non giocare a San Siro. Non ho mai pensato fosse la sua ultima, gli ho detto di continuare a giocare a calcio. Cosa ha risposto? Che ci sta pensando. I tifosi mi hanno dimostrato qualcosa di eccezionale: il coro 'Pioli is on fire' me lo hanno fatto anche prima di vincere. Li ringrazio, mi hanno dato emozioni incredibili".