Milan, Pioli chiede chiarezza: “Ci dicano al più presto se e quando si riparte. Ibra? Sta benissimo”

Stefano Pioli chiede chiarezza.

Continua a fare discutera la spinosa questione relativa alla ripartenza della Serie A: un argomento ampiamente discusso che, nelle scorse settimane, ha diviso il mondo del calcio. A dire la sua, durante una diretta Instagram con l’ex campione di pallavolo Pasquale gravina, anche il tecnico del Milan Stefano Pioli.

“Vorrei sapere se e quando ci sarà la ripresa degli allenamenti e del campionato. Capisco la difficoltà del momento. Nella nostra posizione poter sapere quando e se ci sarà la ripresa degli allenamenti e del campionato sarebbe meglio per poter programmare meglio il nostro lavoro. Ibrahimovic? L’ho sentito, sta benissimo”.

“Il nostro compito – ha aggiunto poi Pioli – in questo frangente è sicuramente delicato e particolare, visto il momento che stiamo tutti noi vivendo. Cerchiamo comunque di mantenere alta la concentrazione e la motivazione, cercando anche di far sentire la squadra il più vicino possibile. Cerchiamo di stare insieme e vederci quasi tutti i giorni, facendo un po’ di allenamento e cercando di rimanere mentalmente concentrati sul nostro lavoro, sperando di poterlo riprendere. Capisco chiaramente la difficoltà del momento, ci mancherebbe altro. Nella nostra posizione poter sapere con un po’ più di precisione quando e se ci sarà la ripresa degli allenamenti e del campionato sarebbe meglio per poter programmare meglio il nostro lavoro. Avere delle date più precise sarebbe meglio. Ci auguriamo che questo possa succedere. Mi piacerebbe tornare alla normalità. Ho una gran bella famiglia e un lavoro che è la mia passione. Spero di tornare il prima possibile a questa normalità, che spesso si dà per scontata ma che scontata non è”.