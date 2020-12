Milan-Parma, Liverani: “Gol nel recupero una beffa. Pareggio? C’è rammarico, dobbiamo crescere”

Frenata del Milan a “San Siro”.

Battuta d’arresto per i rossoneri che, nella sfida di questa sera contro il Parma, pareggiano a “San Siro” grazie ad una doppietta di Theo Hernandez che salva Pioli in rimonta. Al termine del match, terminato con il risultato di 2-2, il tecnico dei crociati Fabio Liverani, ha commentato la prova dei suoi ai microfoni di Sky:

“Credo che l’analisi sia ampia. Siamo partita bene, abbiamo trovato il vantaggio, poi il Milan per venti minuti ha preso tre pali e obiettivamente meritava il pareggio. E’ vero pure che trovando il gol del 2-0 con Kurtic, abbiamo preso il gol del 2-1 su calcio da fermo. Dopo il 2-1 non abbiamo rischiato più nulla negli ultimi venticinque minuti e prendere il pari così è una beffa. C’è rammarico per la vittoria ma lavoriamo per crescere, non posso dire nulla ai ragazzi”.

“La forza del Milan è fuori discussione – ha ammesso Liverani – pensavo che dalla parte di Gabbia e Calabria, dove poi è entrato Kalulu, con Gervinho potessimo creare problemi, e il primo gol è stato così con l’inserimento a rimorchio degli interni di centrocampo. La seconda giocata nasce con l’inserimento delle doppie mezzali, ci vuole tempo per gli automatismi, è normale, e poi ci sono giocatori diversi. Karamoh e Gervinho sono poco di manovra e molto di attacco diverso, dobbiamo trovare soluzioni diverse. Se il pari fosse arrivato prima ci sarebbe stato meno rammarico, fatto così dopo non aver subito quasi nulla dopo il 2-1 fa venire un po’ di rammarico. Continuiamo a lavorare, l’obiettivo è far crescere i giocatori presi e mantenere la categoria con serenità”.