Milan, Origi si presenta: “Un onore. Ecco perché ho sposato questo progetto”

Prima conferenza stampa da giocatore del Milan per Divock Origi , neo acquisto rossonero arrivato a parametro zero dal Liverpool . Il centravanti belga si è presentato ai microfoni della stampa presente, raccontando i motivi che lo hanno portato a sposare il progetto dei meneghini.

Su Giroud: "Ho seguito tutto il percorso del Milan in campionato. Ho visto i gol pesanti di Giroud. Noi attaccanti dobbiamo cercare di dare sempre il colpo decisivo, ma a questo si arriva con il lavoro e facendosi trovare sempre pronti. In base a come uno si prepara, poi arrivano certi risultati. Io cerco di dare sempre il massimo".

Sui primi contatti con il Milan: "Abbiamo avuto dei contatti verso la fine della stagione, ma io ero concentrato sul Liverpool. Ho capito subito quanto fosse importante il progetto del Milan. Qui c'è un progetto speciale, l'ho condiviso totalmente, e la legacy dell'AC Milan, la sua storia speciale sono per me ideali per la mia mentalità. Per me è un onore farne parte. Questo club ha un'eredità che tramanda di generazione in generazione. Poter portare le mie qualità al servizio del gruppo è un onore".