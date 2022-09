Milan-Napoli, l’attrice Lorena Cacciatore sull’aggressione al giornalista: “Vergogna”

"Quello che NON mi piace del calcio: trogloditi (questo siete!) che si arrogano il diritto di insultare senza motivo perché “tifosi”. E non guardano in faccia nessuno, la loro IRA immotivata colpisce tutti senza esclusione di colpi. Fare il tifo per una squadra dovrebbe riguardare non solo la vittoria della squadra in se, “dovrebbe” guardare ai valori, l’impegno, il sacrificio di coloro che in campo e fuori provano a fare al meglio il loro mestiere. “Dovrebbe” significare sposare il senso della sportività, del fairplay, della virtù. “Dovrebbe” in sintesi, essere una cosa bella. E invece i soliti ignoranti, bigotti, arrabbiati, stupidi, inutili esseri popolano gli spalti e fanno notizia per lo schifo che riescono a produrre! Mi indigna come sempre leggere commenti, guardare video di questo genere e non perché io sia migliore di voi ma perché l’esempio che date ai vostri figli dovrebbe farvi riflettere sul senso della vergogna!"