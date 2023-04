Milan-Lecce, probabili formazioni: un cambio per Baroni, spazio a Rebic e Thiaw

Pioli perde Giroud ma ritrova Ibrahimovic, Baroni con Gonzalez al posto di Oudin: le probabili scelte dei due allenatori.

E' tutto pronto per la sfida tra Milan e Lecce. Alle ore 18:00, a San Siro, gli uomini di Stefano Pioli ospiteranno la compagine salentina in occasione del match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri, dunque, torneranno in campo dopo aver staccato il pass per la semifinale di Champions League al termine del doppio confronto contro il Napoli di Luciano Spalletti.

In campionato, tuttavia, il Milan non può più permettersi alcun passo falso. Reduci da due pareggi di fila contro Bologna ed Empoli e, con la temporanea restituzione dei quindici punti alla Juventus, adesso Maignan e compagni sono al quinto posto in classifica a -3 dalla Roma. Sono cinquantatré i punti conquistati fin qui dai padroni di casa. Frutto di quindici successi, otto pareggi e sette sconfitte. Quarantanove le reti siglate in trenta giornate, trentasette i gol subiti. Occupa, invece, il sedicesimo posto il Lecce a quota ventotto punti. Frutto di sei vittorie, dieci pareggi e quattordici ko. Ventisei i gol messi a segno fin qui, trentasei le reti incassate. Gli ospiti - a caccia di punti salvezza - non vincono in campionato dallo scorso 19 febbraio, quando la squadra di Marco Baroni ha battuto l'Atalanta per 2-1 al "Gewiss Stadium". Poi sei sconfitte ed un pareggio, lo scorso weekend, contro la Sampdoria.

Al cospetto della formazione pugliese, Stefano Pioli non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Giroud per un fastidio al polpaccio e Pobega (frattura costale composta), oltre allo squalificato Calabria. Torna tra i convocati, invece, Zlatan Ibrahimovic. Mentre Baroni dovrà rinunciare agli indisponibili Colombo, Dermaku e Pongracic, in fase di recupero dopo l'intervento alla caviglia destra. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che dovrebbero puntare rispettivamente sul 4-2-3-1 e sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Marco Baroni.