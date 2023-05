Milan-Lazio, le probabili formazioni: dubbio Zaccagni, Messias al posto di Diaz

E’ tutto pronto per uno dei match di cartello di giornata. Alle ore 15:00, a San Siro, il Milan ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri in occasione della gara valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Un altro...

E' tutto pronto per uno dei match di cartello di giornata. Alle ore 15:00, a San Siro, il Milan ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri in occasione della gara valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Un altro scontro diretto fra le mura dello Stadio "Meazza", che domenica scorsa ha visto trionfare l'Inter di Simone Inzaghi proprio contro i biancocelesti. Una sfida che mette in palio punti pesanti per la corsa al quarto posto, che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League.

I padroni di casa, reduci dal deludente pareggio ottenuto mercoledì in casa contro la Cremonese, occupano attualmente il sesto posto a quota cinquantotto punti, a -2 dal quarto posto occupato dall'Inter, impegnata alle ore 18:00 sul campo della Roma. Uno score frutto di sedici vittorie, dieci pareggi e sette sconfitte. Cinquantatré le reti siglate fin qui, trentanove i gol subiti. Al secondo posto la Lazio, reduce dalla vittoria contro il Sassuolo per 2-0, che di punti ne ha conquistati fin qui sessantaquattro. Frutto di diciannove successi, sette pareggi e sette sconfitte. Cinquantadue i gol messi a segno in trentatré giornate, ventiquattro le reti incassate, con i capitolini che vantano la seconda miglior difesa del campionato dopo il Napoli (23).

Milan e Lazio si affronteranno per la 188ª volta fra tutte le competizioni. L'ultimo precedente risale allo scorso 24 gennaio quando, all'Olimpico, furono i biancocelesti ad imposti con un netto 4-0, grazie alle reti di Milinkovic-Savic, Zaccagni, Luis Alberto e Felipe Anderson.

Al cospetto della squadra allenata da Sarri, Stefano Pioli potrà contare sull'intero organico a disposizione o quasi. Salteranno il match, infatti, Zlatan Ibrahimovic e Tommaso Pobega. Dopo il turnover con la Cremonese, il tecnico rossonero è pronto ad affidarsi nuovamente ai titolari: in difesa rientrano Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. Unica novità di formazione, Messias a destra. Sarri, invece, dovrà rinunciare a Danilo Cataldi e Matias Vecino. Resta da valutare la presenza dal primo minuto di Mattia Zaccagni, assente ieri dalla seduta di allenamento per un affaticamento muscolare, e Luis Alberto, anche lui affaticato.

LE PROBABILI FORMAZIONI — MILAN(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Miliknovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro/Zaccagni. Allenatore: Sarri.