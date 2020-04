Milan, Krunic: “Questo un grande club, non vedo l’ora di tornare in campo. Europa? Pronti a dare il massimo”

Rade Krunic si racconta.

Scalpita il centrocampista rossonero, Rade Krunic, pronto a tornare in campo per conquistare obiettivi importanti con il suo Milan. A parlarne, insieme ad altri argomenti caldi durate la Q&A sulla pagina Instagram del club meneghino, è lo stesso centrocampista bosniaco espressosi inoltre sulla ripresa dei campionati e sul suo periodo di isolamento.

“Ho pianto quando ho trovato l’accordo con il Milan ed ero sicuro di arrivare in rossonero. Il trasferimento al Milan è stata una grande soddisfazione. Non vedevo l’ora di indossare questa maglia e di giocare a San Siro. I tifosi sono straordinari, è sempre una grande emozione giocare a San Siro. Loro apprezzano il fatto che do sempre il massimo. Questo mi è sembrato fin da subito un grande club. Ero molto soddisfatto, come lo sono ora. Noi siamo il Milan e dobbiamo avere ambizioni importanti come l’Europa. Daremo il massimo. Ibra sanno tutti che è un campiona. Rebic ha fatto vedere a tutti quello che sa fare e di essere un grande giocatore”.

Krunic ha poi raccontato la sua quarantena, sbilanciandosi sul tema relativo alla ripresa dei campionati: “Sono stato a casa come tutti. Mi sono allenato, ho imparato a cucinare e ho guardato come sempre le serie tv e giocato alla play station. Speriamo di riprendere il 4 maggio gli allenamenti e poi ricominciare presto a giocare. Non vedo l’ora di ricominciare a giocare”.

Infine, due battute sui suoi obiettivi futuri e sulla sua condizione atletica: “Prima di tutto spero che tutti stiano bene. E poi spero di fare un gol importante che permetta al Milan di giocare in Europa l’anno prossimo. Ora sto bene, è da un mese che non ho più problemi al piede. Appena rientriamo sarò pronto”.