Milan, Kjaer: “Spero non sia il mio ultimo trofeo. Avrei potuto giocare col Sassuolo”

Le dichiarazioni del difensore danese Simon Kjaer in merito alla vittoria del campionato di Serie A da parte del suo Milan

"È stato pazzesco! Tutti sono così felici. È molto difficile da esprimere a parole. Il mio primo trofeo? Spero non sia l'ultimo. Sono così orgoglioso. Sono venuto al Milan due anni e mezzo fa e sono successe tante cose. Per la squadra e per come siamo migliorati. Nessuno credeva che saremmo potuti diventare campioni quest'anno. Non c'è dubbio che questa sia la più grande emozione che abbia mai vissuto. Le mie condizioni? Io mi ero preparato per giocare contro il Sassuolo ma non credo che i medici la pensassero allo stesso modo. Mi sento bene"