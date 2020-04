Milan, Jankulovski svela: “Ronaldinho? Giocare con lui il coronamento di un sogno”

Salto nel passato per l’ex terzino rossonero, Marek Jankulovski.

Ex campione d’Europa con il Milan, Marek Jankulovski, non ha mai dimenticato la sua importante avventura in Lombardia. A ripercorrerla durante una diretta Instagram, svelando inoltre qualche particolare retroscena legato alla sua carriera, è lo stesso terzino sinistro ceco.

“Ho avuto la fortuna che in quel periodo c’erano tanti campioni, ma quando hai di fianco Ronaldinho allora pensi a solo a lui. Non voglio dimenticare nessuno ma dico Ronaldinho, sognavo da giovane di giocare con lui e poi lo incontri nello stesso spogliatoio… era un fenomeno, sempre sorridente e felice”.

Chiosa finale sulla situazione coronavirus vissuta in Repubblica Ceca: “Pian piano qui in Repubblica Ceca le cose stanno riaprendo, anche qualche squadra ha iniziato a riprendere. Ho tanti amici in Italia e la situazione da voi è davvero difficile”.