Milan, Ibrahimovic sul rinnovo: “Riposare sul divano non fa per me. Bisogna crederci”

Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato proprio questo lunedì il proprio contratto con il Milan per un ulteriore anno. Lo svedese classe 1981 ha rilasciato alcune dichiarazioni in un videomessaggio pubblicato sui canali ufficiali del club rossonero:

"In vita devi sempre avere voglia di fare di più, uno soddisfatto si mette sul divano e si rilassa. Io non voglio, voglio stare in piedi sulle dita e camminare sul fuoco, perché così mi sento vivo. Non sono al 100% soddisfatto, voglio di più. Voglio fare ancora di più. Bisogna credere: quando lo fai, le cose arrivano in un modo o nell'altro".