Milan, Giroud: “Onore vincere scudetto con Ibrahimovic. Mondiale con la Francia…”

Le dichiarazioni di Giroud sulla vittoria della Serie A con il Milan di Pioli, passando dal prossimo Mondiale in Qatar con la sua Francia

"Una bella storia, soprattutto perché il Milan l'aspettava da undici anni. La festa è stata all'altezza delle aspettative, in tutti questi anni, per i tifosi. Ma è motivo di orgoglio aver contribuito alla costruzione di questo Scudetto, undici anni dopo con giocatori esperti come Ibrahimovic, è fantastico. Siamo ancora lontani dai big del Milan, ma è bello essere associati a tutti questi grandi giocatori. Da parte mia, ho avuto la fortuna di avere Shevchenko che si è anche congratulato con me. Sono cose che scaldano il cuore. Il Mondiale in Qatar? Sarebbe una bugia dire che non voglio giocare un terzo Mondiale, sicuramente la mia ultima competizione. A quel punto avrò 36 anni. E se sono ancora competitivo con il mio club, sì, spero di continuare ad aiutare la Francia".