Milan, Gabbia suona la carica in vista del Napoli: “Al San Paolo per vincere, questa società lo merita”

Parola a Matteo Gabbia.

Scalda i motori il Milan in vista del big match del “San Paolo” in programma tra tre giorni. Un test importante per gli uomini di Pioli, in cima alla classifica dopo la sosta e per questo intenzionati a difendere il primo posto conquistando preziosi punti proprio nella sfida di domenica contro il Napoli. Un obiettivo ampiamente ribadito dal giovane centrale rossonero, Matteo Gabbia, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”.

“Sarà una gara emozionante e difficile contro una formazione che sta facendo benissimo, ma se noi del Milan vogliamo raggiungere gli obiettivi che la società merita dobbiamo vincere. Siamo contenti del nostro stato di forma, ma sappiamo bene che la strada è ancora lunga, prefiggerci degli obiettivi ora non è la scelta più saggia, ma dobbiamo essere ambiziosi e cercare di vincere tutte le partite”.

Ad attendere la squadra di Pioli ben dieci partite in programma nell’ultimo mese tra campionato ed Europa League: “Siamo pronti, ci prepareremo al meglio, poi dopo queste dieci gare ci ritroveremo e vedremo quello che abbiamo raggiunto”, conclude Gabbia.