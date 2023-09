Milan, così in campo per l’Inter: ok Kjaer, out Kalulu. Scelta di Pioli su Giroud…

Mancano sempre meno ore all'attesissimo derby tra Inter e Milan che andrà in scena allo stadio "San Siro" il prossimo sabato alle 18:00. Questa sosta legata agli impegni delle Nazionali ha fatto preoccupare specialmente i sostenitori rossoneri, in apprensione per le condizioni dei loro beniamini in vista della partita più importante del club fino a questo punto della stagione. Queste le ultime sulla probabile formazione di Stefano Pioli:

Nonostante alcune sessioni di allenamento saltate con la Francia, Mike Maignan prenderà come di consueto la propria posizione tra i pali della porta rossonera. Titolarità anche per il connazionale Theo Hernandez, anch'egli fermatosi durante la pausa Nazionali ma ormai pienamente recuperato. Tegola per Pioli per quanto riguarda le condizioni di Pierre Kalulu, il quale avrebbe dovuto prendere il posto dello squalificato Tomori al centro della difesa insieme a Thiaw. Spazio dunque a Simon Kjaer, con Davide Calabria a completare il pacchetto difensivo. Terzetto di centrocampo che non subirà alcuna modifica, con le presenze confermate di Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders. Per quanto riguarda il reparto più avanzato, Olivier Giroud era uscito anzitempo nella sua prima gara con la Francia, con il centravanti ex Chelsea che, zoppicando, ha fatto indubbiamente preoccupare i tifosi del Milan. Le condizioni dell'esperto bomber sono ad oggi positive per una sua partenza dal primo minuto, con Rafael Leao e Pulisic a completare il tridente.