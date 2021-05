Milan-Cagliari, Giulini: “Con Semplici cambio radicale di tendenza. Salvezza? Un fiume di emozioni”

Il Cagliari scalda i motori a pochi istanti dalla sfida di “San Siro”.

Con il pari del Benevento contro il Crotone, il Cagliari raggiunge la salvezza e affronta con meno preoccupazioni il delicato match di questa sera contro il Milan di Stefano Pioli. Un traguardo che riempie di entusiasmo la compagine sarda, come testimoniano le parole del presidente Tommaso Giulini, rilasciate nel pre-gara ai microfoni di “Sky Sport”.

“E’ stato un fiume di emozioni, è stato bellissimo e complicatissimo. Oggi guardavamo la partita tutti insieme, meritiamo veramente tutti questa salvezza. E’ scattato qualcosa nella partita contro il Parma, quel gol all’ultimo minuto ha fatto scattare qualcosa. I valori di questa squadra ci hanno portato a questo miracolo sportivo, anche nei momenti difficili non c’è mai stato mezzo litigio. Non ci aspettavamo tutte queste difficoltà, se ci siamo salvati è perchè tutti hanno messo il loro mattoncino. E’ una salvezza indimenticabile”.

“Ci eravamo rimasti male l’anno scorso dopo il girone d’andata fatto alla grande – ha ammesso Giulini – quest’anno speravamo di far meglio ma purtroppo non ci siamo riusciti. Abbiamo provato a dare una certa identità con un allenatore importante ma non è stato così. Non c’è un colpevole, purtroppo non è andato bene quello che abbiamo provato a fare. Con il cambio di allenatore è arrivato un cambio radicale di tendenza”.

Sulla svolta dopo l’approdo in panchina di Semplici: “Sicuramente ha portato entusiasmo ed una proposta di calcio per salvarci, serviva una mentalità diversa ed è stato bravo a cambiare la testa dei ragazzi. Hanno sicuramente contribuito a cambiare la stagione”.