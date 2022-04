Milan-Bologna, probabili formazioni: Giroud sfida Arnautovic. Pioli vuole lo scudetto

L'Inter batte la Juventus, il Napoli vince con l'Atalanta. Ora tocca al Milan rispondere sul campo col Bologna. Queste le probabili formazioni

Mediagol ⚽️

A cura di Davide Raja

Le vittorie di Inter e Napoli hanno messo una forte pressione al Milan, chiamato a non commettere passi falsi contro il Bologna a "San Siro" nel posticipo delle 20.45 del lunedì che chiuderà la trentunesima giornata. Pioli sa bene che l'obiettivo scudetto è alla portata e che i rossoneri siano padroni del proprio destino, nonostante un calendario che preannuncia un finale di campionato non proprio in discesa.

Il Milan è reduce da tre vittorie consecutive per 1-0, di "corto muso" come direbbe Allegri, contro Napoli, Empoli e Cagliari. I tre punti ottenuti al "Maradona" grazie alla rete di Giroud sicuramente sono stati i più pesanti e che permettono alla compagine di Pioli di poter seriamente puntare sulla vittoria finale della Serie A. Fondamentale superare l'ostacolo Bologna per i rossoneri in modo da poter stare tranquilli per un'eventuale vittoria dell'Inter nel recupero proprio contro la formazione di Mihajlovic. A centrocampo potrebbe essere confermato il match-winner di Cagliari, Bennacer, il quale affiancherà Tonali. Dubbi sulla trequarti tra Kessie e Brahim Diaz, con lo spagnolo favorito. L'ivoriano in questo momento non è ben visto dal pubblico milanista, ricordando il suo accordo col Barcellona al termine della stagione. Difficile pensare di già ad un ritorno dal primo minuto per Ibrahimovic, con Pioli sicuramente orientato a schierare Giroud come punta.

Nonostante le due sconfitte consecutive, curiosamente perse anche in questo caso per 1-0, il Bologna è ben distante dalla zona rossa della classifica, occupata dal Genoa a quota 22. Tuttavia, l'obiettivo concreto è quello di chiudere al più presto il discorso salvezza raggiungendo i classici 40 punti. Il momento della formazione felsinea non è tra i migliori, considerando non solo l'unica vittoria ottenuta contro lo Spezia nelle ultime dieci partite, ma anche l'attuale lontananza dal gruppo del tecnico Mihajlovic, il quale ha dovuto fornire le proprie direttive direttamente dall'ospedale. Gli indisponibili in casa rossoblù sono De Silvestri, Dominguez e Kingsley. Dubbi in avanti per le condizioni di Soriano che potrebbe stringere i denti e supportare il centravanti Arnautovic.

Queste le probabili formazioni del match in programma a "San Siro" alle ore 20.45:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Orsolini, Soriano; Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky Sport Calcio.

Questa invece la classifica aggiornata di Serie A: