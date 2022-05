Milan-Atalanta, Pioli: “On Fire? Non vedevo l’ora di ballarlo a San Siro coi tifosi”

Il Milan è sempre più vicino alla vittoria del suo diciannovesimo scudetto. Lo sa bene Pioli che però preferisce pensare prima al Sassuolo

Stefano Pioli , tecnico del Milan , è davvero giunto all'ultimo sforzo prima dello scudetto. Dopo la vittoria a "San Siro" contro l'Atalanta per 2-0, ai rossoneri basterebbe anche solo un pareggio in casa del Sassuolo per festeggiare la vittoria del campionato, a prescindere dai risultati dell' Inter . Queste le dichiarazioni del tecnico dei 'diavoli' ai microfoni di Milan TV:

"La bravura della squadra è stata difendere bene. Abbiamo concesso poco ad una squadra di qualità. Siamo stati bravi a cercare soluzioni diverse. Delle ultime quattro non nascondo che pensavo fosse l'ostacolo più duro. Non vedevo l'ora di saltare e ballare con i tifosi. Stiamo vivendo emozioni particolari, si sentiva una passione ed un sostegno esagerati. "Pioli is on fire"? Quel coro mi è entrato dentro, speriamo di poter salutare i nostri tifosi meglio. Scudetto? Quando mi si è chiesto nelle conferenze stampa quale fosse il nostro obiettivo, nella nostra testa era ben chiaro: superare i 79 punti dell'anno scorso. Sapendo che migliorando quel risultato, poteva succedere altro. Siamo tranquilli, sarà un'altra settimana di passione. Non dobbiamo fare l'errore di pensare che sia finita, perché il Sassuolo ha giocatori offensivi incredibili".